Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schultertasche geklaut

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Vormittag des 03.04.2021 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße am Friedhof in Hildburghausen eine Schultertasche mit Inhalt. Der Geschädigte wollte seinen Einkauf in seinen Rucksack packen und hatte solange die Schultertasche auf den Boden gelegt. Der oder die Täter nutzen die Gelegenheit und stahlen die Tasche mit sämtlichen Papieren. Der Entwendungsschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu möglichen Tätern machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

