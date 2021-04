Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Widerrechtlich aufgehalten

Hildburghausen (ots)

Auf dem eingezäunten Sportplatz einer Grundschule in der Waldstraße in Hildburghausen hielten sich verbotener Weise am 04.04.2021 gegen 17:00 Uhr mehrerer Jugendliche auf. Diese hatten den Zaun widerrechtlich überstiegen. Als sie die Polizei sahen, flüchteten sie in Richtung Stadt. Die eingesetzten Beamten konnten zwei Flüchtige im Nahbereich stellen und namhaft machen. Gegen die beiden Jugendlichen wurde Anzeige wegen Hausfriedensbruch gestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell