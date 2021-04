Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Reifen zerstochen

Eisfeld/OT Heid (ots)

Unbekannte Täter hatten in der Zeit vom 04.04.2021, 18.00 Uhr, bis 05.04.2021, 12.00 Uhr, an zwei Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Die beiden Fahrzeuge waren in einem Carport in der Heider Straße in Heid geparkt. Der oder die Täter beschädigten an dem PKW Alfa alle Reifen und an dem PKW Trabant beide Reifen der Fahrerseite. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 600 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu möglichen Tätern geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell