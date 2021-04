Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert unterwegs und erwischt

Wiedersbach (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung der Landespolizeiinspektion Suhl hielten am 04.04.2021 gegen 22:56 Uhr in der Kirchgasse in Wiedersbach einen PKW Ford Transit an. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem 48-jährigen Fahrer wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,71 Promille. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und erstatteten Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell