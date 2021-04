Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Versicherungsschutz gefahren

Barchfeld (ots)

Am 05.04.2021 gegen 14.40 Uhr bemerkten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen in der Salzunger Straße in Immelborn im Gegenverkehr einen PKW ohne Versicherungsschutz. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den PKW Seat in Ettmarshausen stoppen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Gegen den 51-jährigen Fahrer wurde eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.

