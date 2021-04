Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pkw zerkratzt

Meiningen (ots)

Unbekannte zerkratzen in der Nacht von Samstag zu Sonntag in Meiningen, Am Drachenberg einen dort abgestellten Pkw. Die Beschädigungen zeigten sich in Form eines langen Kratzers am Kotflügel. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

