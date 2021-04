Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht

Meiningen (ots)

Am Freitag gegen 12.00 Uhr ereignete sich in Meiningen, Am Steingraben ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein abgeparkter Pkw durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell