Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Medieninformation der PI Hildburghausen für den Zeitraum vom 02.04.2021 06.00 Uhr bis 05.04.2021 06.00

Suhl (ots)

Am Samstagnachmittag (03.04.2021) gegen 16.00 Uhr befuhr von Westhausen kommend ein 17-Jähriger den Landwirtschaftsweg in Richtung Stausee mit einem Kleinkraftrad S 51. Beim Anblick des Funkstreifenwagens wendete dieser und fuhr davon. Wenig später wurde er kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass das Kleinkraftrad getunt war. Das Tuning hatte die Folge,dass sich die Fahrzeugart in ein Leichtkraftrad geändert hatte und deshalb zum Führen die Fahrerlaubnisklasse A1 erforderlich wurde. Die Änderung bedingte auch die Zulassung mit amtlichen Kennzeichen, einer technischen Hauptuntersuchung und einer ausreichenden Haftpflichtversicherung. Gegen den 17-Jährigen, wie auch gegen den Eigentümer des 2-Rades wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden.

Am Sonntag (04.04.2021) gegen 15.30 Uhr teilte ein 61-jähriger Ebenhardser mit, dass auf dem Ortsverbinder zwischen Ebenhards und Reurieth eine große Menge Schotter liegt. Nach Art und Größe sollten diese vom benachten Bahndamm stammen. Wer kann Hinweise zum Verursacher geben?

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell