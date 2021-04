Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Steinbach-Hallenberg (ots)

Am Samstag, den 03.04.2021 gegen 13:00 befährt die21 jährige Fahrerin eines PKW VW Golf die Straße Erbstal in Richtung Hauptstraße. Hierbei kommt Sie aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Hauswand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000.- Euro. Die Fahrerin des PKW wurde leicht verletzt und zur Behandlung in das Klinikum Schmalkalden verbracht.

