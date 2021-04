Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit 2 verletzten Personen im Bereich Schmalkalden

Suhl (ots)

Am 01.04.2021 gegen 06:00 Uhr kam es an der Auffahrt zur Umgehungsstraße Schmalkalden zu einem Auffahrunfall. Die 21-jährige, aus Meiningen stammende Führerin eines Audi hielt, nachdem sie von der B19 abgefahren war und ich Richtung Schmalkalden wollte, vorschriftsgemäß am dort befindlichen Stoppschild. Ein hinter ihr fahrender 23-jähriger Schwallunger fuhr in der Folge auf das stehende Fahrzeug auf. Beide Beteiligte wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell