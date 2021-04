Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbruch in Meiningen

Suhl (ots)

Unbekannte Täter drangen am frühen Morgen des 01.04.2021 in den Keller des Mehrfamilienhauses in Meiningen,"Am Haselbusch" ein. Aus dem Kellerbereich wurde ein ungesichertes Fahrrad entwendet. Durch die Polizeibeamten konnten am Tatort umfangreiche Spuren gesichert werden.

