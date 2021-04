Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Graffitisprayer in Schmalkalden unterwegs

Suhl (ots)

Durch bisher unbekannte Sprayer wurde in der Nacht vom 01.04.2021 zum 02.04.2021 das Gelände einer geschlossenen Gaststätte in Schmalkalden, im Bereich des Wolfsberg heimgesucht. Die Täter besprühten frei zugängliche Pavillons, einen abgestellten Pkw sowie den Kinderspielplatz mit Farbe und versuchten in eine verschlossene Garage einzudringen. Der entstandene Schaden wird auf 1200 Euro geschätzt.

