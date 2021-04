Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Junge Radler stießen mit Senior zusammen

Benshausen (ots)

Am 24.03.2021 parkte 77-Jähriger seinen PKW gegen 17.00 Uhr vor einem Schreibwarengeschäft in der Hauptstraße in Benshausen. Er lief um sein Fahrzeug herum und trat schließlich auf den Fußweg. Plötzlich kamen drei Kinder im scheinbaren Alter von 5 bis 8 Jahren mit ihren Fahrrädern angefahren und stießen mit dem Senior zusammen. Alle Beteiligten stürzten, aber sie Kinder rappelten sich wieder auf, stiegen auf ihre Räder und fuhren davon, ohne ihren Namen zu hinterlassen. Der 77-Jährige verletzte sich. Die Suhler Polizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-225.

