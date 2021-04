Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Am Arm gestreift

Unteralba (ots)

Eine 17-Jährige lief am Mittwoch gegen 16:10 Uhr auf dem Gehweg in der Geisaer Straße in Unteralba in Richtung Stadthalle spazieren. Plötzlich näherte sich ein Transporter von hinten und streifte die Frau am linken Oberarm. Ohne sich um sie zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die 17-Jährige musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Zeugen, die Hinweise zum Fahrer des hellgrauen Transporters geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

