Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In die Hand gebissen

Suhl (ots)

Donnerstagnacht wurde die Suhler Polizei über einen Sachverhalt in der Straße "Am Himmelreich" in Suhl informiert, bei dem eine Frau geschlagen wurde. Als die Beamten eintrafen, gaben die angetroffenen Personen an, von keiner Straftat zu wissen. Allerdings zeigte sich eine 29-jährige Frau plötzlich äußerst aggressiv, griff einen der Polizisten an und biss ihn in die Hand. In das Gemenge mischten sich zwei 28 und 48 Jahre alten Männer, die die Maßnahmen der Suhler Beamten störten. Es musste Pfefferspray eingesetzt werden, um den Männern schließlich Handfesseln anlegen zu können. Der jüngere der beiden kam zur Unterbindung weiterer Straftaten in den Gewahrsam. Alle drei erhalten Anzeigen.

