Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Schaufenster

Hildburghausen (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Montag- bis Mittwochmorgen drei Schaufensterscheiben eines Geschäftes in der Straße "Am Friedhof" in Hildburghausen. Mit einem Stein zerstörte er zwei Scheiben und an der Dritten waren deutliche Kratzer zu erkennen. Ein Schaden von ca. 1.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Hildburghäuser Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell