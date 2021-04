Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand einer Garage

Berkach (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brannte es Mittwochabend in der Garage eines Einfamilienhauses in der Straße "Hinterdorf" in Berkach. In dem Haus über der Garage befanden sich zur Brandzeit mehrere Bewohner, die sich unverletzt retten konnten. Die Kameraden der Feuerwehr löschte die Flammen, bevor sich das Feuer bis in den Wohnbereich ausbreitete. Mehrere Fahrzeuge wurden zerstört. Ein Schaden von ca. 65.000 Euro entstand. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell