Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handy entwendet - Täter geschnappt

Suhl (ots)

Ein 24-jähriger Mann saß Dienstagnachmittag gemeinsam mit einem Bekannten auf einer Bank am Herrenteich in Suhl. Plötzlich kamen zwei Männer, die ihn ablenkten und in einem unbeobachteten Moment sein Mobiltelefon entwendeten. Die Täter flüchteten und wenig später bemerkte der 24-Jährige den Diebstahl. Die Beamten des Suhler Inspektionsdienst konnten aufgrund der Personenbeschreibung die Männer in der Nähe des Tatortes fest- und das zuvor entwendete Handy sicherstellen. Sie übergaben es dem Geschädigten und fertigten gegen die 24 und 28 Jahre alten Diebe eine Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell