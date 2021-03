Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in zwei Häuser

Suhl (ots)

Unbekannte Täter brachen Mittwochnacht (31.03.2021) gegen 3:00 Uhr über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße "Steiler Weg" in Suhl ein. Sie durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Gegenstände. Nach diesem Einbruch begaben sich die Unbekannten zum Nachbarhaus und brachen dort die Terrassentür auf. Im Inneren angelangt durchsuchten sie alles und entwendeten mehrere Dinge. Ein Zeuge bemerkte die Täter und informierte die Polizei. Die Beamten konnten einen 27-jährigen Mann namhaft machen, der als dringend tatverdächtig in Betracht kommt. Gegenwärtig dauern die Ermittlungen der Suhler Kriminalpolizei an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell