Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Salzungen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag in der Zeit von 12:55 Uhr bis 13:00 Uhr ein Zustellfahrzeug, dessen Fahrer ein Geschäft in einem Einkaufscenter in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen belieferte. Er stellte den Transporter in dieser Zeit auf dem oberen Parkdeck ab und als er zurückkam bemerkte er einen Schaden im Bereich der linken Rückleuchte. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

