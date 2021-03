Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopedfahrerin stürzte

Schleusingen (ots)

Eine 15-jährige Mopedfahrerin befuhr Dienstagabend die Suhler Straße in Schleusingen in Richtung Königstraße. Sie missachtete die rote Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort stieß sie mit dem VW eines 55-Jährigen zusammen, der die Ampel bei Grün passierte. Das Mädchen stürzte und verletzte sich schwer am Bein. Sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell