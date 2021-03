Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Renitenter Mann landet im Gewahrsam

Hildburghausen (ots)

Mittwochnacht (31.03.2021) randalierte ein 21-Jähriger auf dem Markt in Hildburghausen und rief die Polizei auf den Plan. Die Beamten nahmen sich der Sache an und stellten schnell fest, dass der stark alkoholisierte Mann im Vorfeld Müll aus Mülleimern entnahm und diesen um den Brunnen herum verteilte. Bei der Überprüfung seiner Personalien warf der Mann mehrere Gegenstände aus seinem Rucksack und äußerte zudem, eine Waffe dabei zu haben. Die Polizisten fanden tatsächlich einen pistolenähnlichen Gegenstand und stellten diesen sicher. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,92 Promille. Der 21-Jährige gabe an, nun mit seinem Rad nach Themar fahren zu wollen. Daraufhin untersagten die Beamten aufgrund des Alkoholwertes die Weiterfahrt und erteilten dem Mann einen Platzverweis. Dieser äußerte jedoch, dass ihm die Aussagen der Polizisten egal seien und er trotzdem fahren würde. Aufgrund dieser Aussagen und des immer aggressiver werdenden Verhaltens des Mannes kam er zur Unterbindung weiterer Straftaten in den Gewahrsam der Hildburghäuser Dienststelle.

