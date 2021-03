Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Salzungen (ots)

Am Montag zwischen 10:50 Uhr und 11:25 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf dem oberen Parkdeck eines großen Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen einen VW. Die Geschädigte stellte ihren PKW in die Nähe des dortigen Einganges ab und als die 44-Jährige zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie Kratzer am hinteren linken Kotflügel. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

