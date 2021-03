Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebe geschnappt

Zella-Mehlis (ots)

Zwei Männer begaben sich Montagabend in einen Lebensmittelmarkt in der Talstraße in Zella-Mehlis. Sie steckten sich mehrere alkoholische Getränke in die Taschen und verließen den Markt, ohne zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und lief den Männern hinterher. Mit Unterstützung weiterer Passanten gelang es, die Ladendiebe bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Beamten übernahmen und fertigten die entsprechenden Anzeigen.

