Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bungaloweinbruch

Suhl (ots)

Unbekannte Täter betraten in der Zeit von Freitagmittag bis Montagnachmittag ein Gartengrundstück in der "Alten Schleusinger Straße" in Suhl. Auf dem Grundstück steht ein Doppelbungalow. Sie versuchten eine Jalousie an einer Bungalowhälfte aufzuhebeln, scheiterten allerdings. Anschließend brachen sie ein Fenster an der zweiten Bungalowhälfte auf und begaben sich ins Innere. Sie entwendeten einen Wasserkocher und eine Kochplatte. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

