Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrräder geklaut

Obermaßfeld-Grimmenthal (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstag- bis Montagabend in zwei Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kapellenstraße in Obermaßfeld-Grimmenthal ein. Sie entwendeten ein blaues Fahrrad der Marke "UMF" und ein blaues Pedelec aus einem der Abteile. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Räder geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

