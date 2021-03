Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kompletträder von Transportauflieger entwendet

Dermbach (ots)

Bislang unbekannte Täter machten sich in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen an einem Holztransportauflieger, der auf einer Wiesenfläche an einem Waldweg zwischen Staudtblick und dem Hundeplatz in Dermbach abgestellt war, zu schaffen. Sie demontierten insgesamt sechs Kompletträder und entwendeten diese samt Radmuttern. Den Auflieger stellten die Täter anschließend auf Hohlblocksteinen ab. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Kompletträder geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizei in Bad Salzungen zu melden.

