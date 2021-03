Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: EC-Karte entwendet und Geld abgehoben - Zeugen gesucht

Schweina (ots)

Bereits in der Zeit vom 07.09.2020, 19:00 Uhr, bis 09.09.2020, 7:00 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Marienthaler Straße im Bad Liebensteiner Ortsteil Schweina ein. Er durchwühlte sämtliche Schränke und entwendete neben einer Geldkassette auch eine EC-Karte samt Geheimzahl. Mit der Karte hob der Täter am 09.09.2020 in Schweina und in Bad Liebenstein insgesamt 1.500 Euro vom Konto des Geschädigten ab. Auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft wird nun die Bevölkerung gebeten, die polizeiliche Ermittlungsarbeit zu unterstützen. Wer kennt die abgebildete Person und kann sachdienliche Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizei in Bad Salzungen.

