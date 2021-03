Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: MZ gefunden

Zella-Mehlis (ots)

Ein Zeuge meldete sich Montagvormittag bei der Suhler Polizei und gab an, in einer offen stehenden Garage im Sandigen Weg in Zella-Mehlis ein rotes Motorrad der Marke "MZ" entdeckt zu haben. Dieses würde auf die Beschreibung der Maschine passen, die in der Zeit von Donnerstag bis Freitag in der Gerog-Schumann-Straße in Zella-Mehlis entwendet worden war. Die Polizisten fuhren zur beschriebenen Fundstelle und überprüften das Zweirad. Es stellte sich heraus, dass es tatsächlich das gesuchte Motorrad war. Unser Dank gilt dem aufmerksamen Zeugen, der nach der Veröffentlichung des Sachverhaltes in der lokalen Presse, den entscheidenden Hinweis geben konnte.

