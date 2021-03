Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Schmuckgeschäft

Eisfeld (ots)

Unbekannte Einbrecher machten sich in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen an einem Schmückgeschäft in der Marktstraße in Eisfeld zu schaffen. Sie gelangten über ein Fenster ins Innere und durchwühlten anschließend sämtliche Schränke und Schubladen. Mit Waren im Wert von mehreren Eintausend Euro flüchteten die Einbrecher vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell