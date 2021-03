Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer stürzte

Meiningen (ots)

Ein 14-jähriger Junge befuhr Sonntagnacht gegen 1:00 Uhr die Goethestraße in Meiningen in Richtung Gutsstraße. Aus unbekannten Gründen und ohne die Beteiligung einer anderen Person stürzte der Junge und verletzte sich schwer am Arm. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

