Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmierfink erwischt

Hildburghausen (ots)

Beamte der Hildburghäuser Polizei stellten Montagnacht (29.03.2021) mehrere Jugendliche in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Hildburghausen fest, als diese ein Tor mit Farbe beschmierten. Einen 14-jährigen Jungen konnten sie namhaft machen, zwei weitere flüchteten. Die Ermittlungen zu den Schmierfinken dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell