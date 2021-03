Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Stadtlengsfeld (ots)

Ein 30-jähriger Motorradfahrer befuhr Sonntagabend die Landstraße von Menzengraben nach Stadtlengsfeld. Am Ortseingang überholte er einen PKW und verlor in der danach folgenden langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Zweirad. Er touchierte mehrere am Fahrbahnrand liegende Steine und prallte schließlich mit dem Vorderrad gegen einen weiteren Stein. Das Motorrad überschlug sich samt Fahrer und kam zum Liegen. Alle Rettungsversuche scheiterten, der 30-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

