Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dachstuhl brannte

Kloster Veßra (ots)

Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet am frühen Sonntagnachmittag der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Neuhofer Straße in Kloster Veßra in Brand. Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich fünf Personen im Haus, die sich jedoch unverletzt retten konnten. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen und konnten verhindern, dass sich der Brand auf das gesamte Gebäude ausbreitete. Ein Schaden von 20.000 Euro bis 30.000 Euro entstand. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache.

