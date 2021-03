Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike vor der Haustür geklaut

Schmalkalden (ots)

Am Freitag gegen 16:10 Uhr ereignete sich ein Diebstahl eines E-Bike (Pedelec) der Marke "TREK" in den Farban Schwarz/Neon-Gelb. Der geschädigte 67-Jährige Schmalkalder stellte sein Fahrrad vor dem Hauseingang in der Straße Hinter der Stadt ab und ließ es für wenige Minuten aus den Augen. Diesen kurzen Moment nutze ein bislang unbekannter Täter und verschwand zusammen mit dem Rad in unbekannte Richtung. Der Wert des E-Bike beläuft sich auf circa 6000 Euro. Durch die Polizei werden Zeugen und Hinweise zur Tat gesucht!

