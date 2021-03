Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dorf eingeräuchert

Mehmels (ots)

Am Samstag gegen 11:00 Uhr wurde der Meininger Polizei ein stark qualmender Schornstein eines Hauses in der Katzastraße in Mehmels gemeldet. Durch die starke Rauchentwicklung wurden ein Kind und eine Frau aus Mehmels leicht verletzt. Durch den Bezirksschornsteinfeger wurde bereits die Nutzung des besagten Schornsteins untersagt. Gegen den Hauseigentümer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

