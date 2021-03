Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen zur Schlägerei gesucht

Meiningen (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag gegen 01:30 Uhr kam es auf einem Tankstellengelände in Meiningen in der Werrastraße zu einer Körperverletzung zwischen mehreren Personen. Durch die Polizei konnten in näherer Umgebung nur noch der Geschädigte 22-jährige aus Meiningen mit einer blutenden Kopfverletzung festgestellt werden. Dieser gab an, von mehreren ihm unbekannten Personen angegriffen und verletzt worden zu sein. Ein Atemalkoholtest bei dem Geschädigten ergab einen Wert von 1,97 Promille. Durch die Meininger Polizei werden Zeugen zum Vorfall gesucht!

