Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tragischer Unfallausgang

Sülzfeld (ots)

Ein 38-jähriger Mann befuhr Donnerstagabend die Landstraße von Sülzfeld nach Meiningen. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann wurde in seinem Mitsubishi eingeklemmt und so schwer verletzte, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein Gutachter wurde zur Unfallrekonstruktion eingeschaltet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell