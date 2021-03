Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mountainbike gefunden

Bürden (ots)

Ein Mann stellte am Mittwoch ein Mountainbike an seinem Waldgrundstück zwischen Weitersroda und Bürden fest. Das weiße Rad der Marke "KS-Cycling" lehnte an einem Baum und war nicht verschlossen. Da es am Donnerstag noch immer an dieser Stelle stand, informierte der Zeuge die Polizei, und die Beamten stellten es als Fundsache sicher. Der rechtmäßige Eigentümer kann es sich mit einem entsprechenden Nachweis in der Polizeiinspektion Hildburghausen abholen.

