Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schnapsflaschen auf Baumaschinen geworfen

Bad Salzungen (ots)

Bislang unbekannte Täter warfen in der Nacht zum Donnerstag leere Schnapsflaschen auf Baumaschinen einer Straßenbaufirma in dem "Drei-Eichen-Weg" in Bad Salzungen. Dabei wurde eine Scheibe eines Baggers zerstört und ein Schaden von ca. 200 Euro verursacht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell