Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Warnbaken Busse beschädigt

Schmalkalden (ots)

Zwei bis dato unbekannte Männer entwendeten am Freitag (26.03.2021) kurz nach Mitternacht zwei Warnbaken im Stadtgebiet in Schmalkalden. Sie begaben sich anschließend in die Westendstraße und schlugen mit den Baken gegen geparkte Busse der Meininger Busbetriebe. Ein Zeuge sah die Männer und informierte die Polizei. Als dieser nach dem Telefonat die Männer ansprach flüchteten sie und warfen die Warnbaken in die Parkanlage. Die Beamten der Meininger Dienststelle konnten die Täter feststellen und fertigten eine Anzeige gegen die 17 und 18 Jahre alten Männer.

