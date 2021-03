Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmierfinken

Themar (ots)

Ein Zeuge stellte Donnerstagabend drei Jugendliche im Alter von 13, 14 und 17 Jahren im Bereich einiger geparkter Linienbusse in der Straße "Haardtweg" in Themar fest. Er stellte die Drei zur Rede, weil es im Vorfeld Schmierereien an den Bussen gegeben hatte. Ein Kind gab die Tat zu. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung war die Folge.

