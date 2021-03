Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Moped manipuliert

Tiefenort (ots)

Mittwochabend kontrollierten die Beamten der Suhler Einsatzunterstützung einen 17-jährigen Simson-Fahrer in der Vorwerksgasse in Tiefenort. Der junge Mann gab an, sein Moped umgebaut zu haben. Durch die Manipulation an seinem Fahrzeug, reichte seine Fahrerlaubnis nicht mehr aus. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Sein Moped muss er zukünftig stehen lassen.

