Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht und ohne Versicherung Unfall gebaut

Bad Salzungen (ots)

Ein 76-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr am Mittwoch die Hersfelder Straße von Bad Salzungen nach Barchfeld-Immelborn. Vor dem Abzweig in die Geschwister-Scholl-Straße verringerte er seine Geschwindigkeit, weil die für ihn geltende Ampel Rot zeigte. Dies bemerkte ein 22-jähriger Mokick-Fahrer zu spät und fuhr auf. Der junge Mann stürzte und verletzte sich schwer. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass das Versicherungskennzeichen am Zweirad abgelaufen war und somit keine Haftpflichtversicherung mehr bestand. Zudem reagierte ein Drogentest bei dem Zweirad-Fahrer positiv auf Amphetamine und Metamphetamine. Aus diesem Grund wurden nicht nur seine Verletzungen im Krankenhaus behandelt sondern ihm wurde auch eine Blutprobe entnommen. Der 76-jährige Autofahrer blieb unverletzt und konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell