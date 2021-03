Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradfahrer festgestellt

Westhausen (ots)

Während der Streifenfahrt am Mittwochnachmittag bemerkten Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen zwei Motorradfahrer am Badestrand des Stausees in Westhausen. Sie befuhren den durch Schilder und Schranken abgesperrten Bereich. Einsichtig zeigten sich die 17 und 19 Jahre alten Männer nach dem ausgesprochenen Platzverweis und verließen mit ihren Zweirädern den Stausee.

