Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrug leider erfolgreich

Landkreis Schmalkalden-Meiningen (ots)

Ein Mann aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen erhielt Dienstagvormittag einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Dieser gab ihm gegenüber an, dass von seinem Konto unberechtigte Abbuchungen vorgenommen wurden und man dies nun wieder in Ordnung bringen müsse. Er brachte den Mann dazu, seine Kontodaten und zwei Transaktionen in Höhe von 10.000 Euro zu legitimieren. Erst im Nachhinein fiel der Betrug auf. Der Geschädigte glaubte dem Anrufer auch aus dem Grund, weil die tatsächliche Telefonnummer der Bank im Display des Telefons stand. Betrügern gelingt es, diese Nummer zu generieren und so ihre ahnungslosen Opfer in die Falle zu locken. Lassen Sie sich niemals auf derartige Gespräche ein und übermitteln Sie niemals Kontodaten oder TAN-Nummern! Bleiben Sie skeptisch und informieren Sie die Polizei!

