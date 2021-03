Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radler mit Haftbefehl

Meiningen (ots)

Beamten der Meininger Polizei fiel Mittwochabend ein Radfahrer auf, der den Fußweg in der Leipziger Straße in Meiningen befuhr. Er ignorierte die für ihn geltende rote Ampel und radelte einfach weiter. Daraufhin kontrollierte die Polizisten den 39-Jährigen und stellten fest, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag. Zudem gab er gegenüber den Beamten an, das Fahrrad von einem Bekannten ausgeborgt zu haben. Dieser erteilte ihm angeblich seine Erlaubnis. Jedoch stellte sich die Sache etwas anders dar, denn nachdem der Besitzer kontaktiert wurde gab er an, dass sich der 39-Jährige das Rad einfach ohne seine Erlaubnis genommen hatte. Der Radler kam aufgrund seines Haftbefehls in die Justizvollzugsanstalt nach Untermaßfeld und das Fahrrad wurde an den Besitzer übergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell