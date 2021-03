Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alarmanlage verschreckte Einbrecher

Suhl (ots)

Ein unbekannter Täter brach am Dienstag in der Zeit von 22:50 Uhr bis 23:30 Uhr in eine Firma in der Sommerbergstraße in Suhl ein. Als er sich im Inneren des Gebäudes befand, schlug der Bewegungsmelder Alarm und dies schreckte den Einbrecher auf. Er flüchtete ohne Beute. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell