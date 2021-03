Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbrecher ermittelt

Suhl (ots)

Ein bis dato unbekannter Einbrecher machte sich am Mittwoch gegen 16:40 Uhr an einem Gartenhaus in der Alten Schleusinger Straße in Suhl zu schaffen. Nachdem er auf das Grundstück gelangte, warf er einen großen Stein gegen ein Fenster, welches zerstört wurde. Er stieg in den Bungalow ein und öffnete sämtliche Schränke. Ob etwas entwendet wurde ist nicht bekannt. Im Anschluss durchquerte der Täter zwei andere Gärten und beschädigte weitere Fenster. Ein Zeuge konnte einen Mann davon laufen sehen und übermittelte der Polizei eine gute Personenbeschreibung. Diese führte die Beamten zu einem 27-Jährigen, der sich nun wegen Einbruchs verantworten muss.

