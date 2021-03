Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch

Suhl (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch in der Zeit von 12:30 Uhr bis 16:30 Uhr in eine Wohnung in der Straße "Hoffnung" in Suhl ein. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und entwendeten neben mehreren Computerspielen auch einen Laptop, alkoholische Getränke und DVDs. Ein Gesamtschaden von ca. 1.500 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell